Мероприятие, на котором ты сможешь проверить свои школьные знания под настойки. Неважно, вспоминаешь ты школу с радостью или ужасом — она была в жизни каждого и оставила в нас хоть какие-то знания. А так как мы уже не дети, то эта контрольная будет алкогольной. Будет шесть туров с вопросами из школьной программы по разным предметам, и перед каждым туром ты будешь выпивать шот настойки. Ну что ж, детишки, убираем учебники и достаём двойные листочки! Шесть настоек включены в стоимость.