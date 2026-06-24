ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Алкогольная контрольная

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Мероприятие, на котором ты сможешь проверить свои школьные знания под настойки. Неважно, вспоминаешь ты школу с радостью или ужасом — она была в жизни каждого и оставила в нас хоть какие-то знания. А так как мы уже не дети, то эта контрольная будет алкогольной. Будет шесть туров с вопросами из школьной программы по разным предметам, и перед каждым туром ты будешь выпивать шот настойки. Ну что ж, детишки, убираем учебники и достаём двойные листочки! Шесть настоек включены в стоимость.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста