Энергетическая практика внутренних трансформаций и раскрытия своего потенциала. Тема: Отпускание и принятие прошлого. Освобождение. — выход из иллюзий — освобождение от привязанностей, привычек, груза прошлого — возможность увидеть другие стороны событий и самого себя — снятие нервного напряжения, раздражения Проводит Диана Плетнёва (г. Москва) — энерго практик, мастер внутренней алхимии. Изучает работу с сознанием через дыхание и другие различные методики. Результаты занятий практикой алхимией дыхания: — новый уровень энергии — глубокое расслабление — выход за пределы своих границ — работа со страхами, чувствами, эмоциями — комплексное улучшение самочувствия — развитие сверхчувствительности — расширение восприятия — раскрытие потенциала — перезагрузка восприятия себя, своих возможностей, жизненных ситуаций, мира и многое другое. Диана проведёт в Санкт-Петербурге две практики: 27 и 28 сентября Запись и подробности в ТГ