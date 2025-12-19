Вишня — это дискотека и состояние души. Вишня — это сердце! Громкость максимально, зажигай. Все любимые хиты, автографы и задушевные встречи с любимым артистом. «Расчёска», «Танцы на битом стекле», «Вурдалаков гимн» и другие ламповые треки советского андеграунда. Алексей Вишня — продюсер, композитор и живая легенда. Этот человек создал звук группы КИНО и работал с многими знаменитыми рок-группами Ленинграда, как инженер и саунд-продюсер. Ожидается подорожание билетов.