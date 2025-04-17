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Алексей Угрюмов

Мачты
Кожевенная линия, 34

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750₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыкальная палитра от акустики до электроники. Концерт Алексея Угрюмова — мультиинструменталиста, композитора и автора песен, чьё творчество объединяет акустическую искренность и современные электронные эксперименты. В этот вечер на одной сцене соберутся талантливые музыканты, чтобы представить зрителям многогранный музыкальный мир. Акустическая гитара, электронные барабаны, кларнет, вокал и живое взаимодействие с публикой. Коллектив «Больше не пел» Эмоциональный вокал, глубокие тексты и атмосферные аранжировки. Зрители услышат как уже полюбившиеся треки, так и новые демо-записи. Юлия Полякова Искренний вокал в сопровождении акустической гитары и электрогитары. Группа «Blackout Kids» Энергичные композиции, где рок встречается с электроникой. Музыканты вечера: Алексей Угрюмов — мультиинструменталист, автор песен, известный своими экспериментами с луп-станцией и живыми выступлениями. Анвар Баисламов — барабанщик, чья энергия и ритм задают мощный пульс выступлению. Илья Газаров — бас-гитара и электрогитара, создающие мощный звуковой фундамент. Евгений Титов — вокал и клавишные, наполняющие музыку атмосферой.

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