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Алексей Семихатов: «Мы - квантовые поля. А гравитация?»

ЕСОД, Большая Разночинная улица, 25а

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Квантовая теория поля — результат соединения квантовых принципов и относительности — оказалась самой абстрактной из существующих теоретических конструкций, к тому же почти опровергающей саму себя математически. Тем не менее, она привела к точнейшим проверяемым предсказаниям и к масштабному сдвигу в понимании природы и «атомизма»: на фундаментальном уровне существуют только квантовые поля, все остальное построено из них, и даже различие между «материей» и «взаимодействиями» во многом стирается. История успеха теории квантовых полей и их взаимодействий воплощена в Стандартной модели, несмотря на ее неполноту. Неотвеченным вызовом квантовой теории остается гравитация, «несговорчивость» которой даже породила вопрос: следует ли продолжать искать квантовую гравитацию или, наоборот, гравитизировать квантовую теорию. В последнем случае, возможно, учёных ждут кардинальные перемены во взглядах на саму природу пространства. Лектор: Алексей Семихатов. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной». Количество мест ограничено.

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