Александр Пушной
Пироговская набережная, 5/2
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от 2600₽ до 7000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Александр Пушной — это про гитары и звук, про музыкальный вкус, юмор и бесспорный талант. Рубрика «эээксперименты!», или готовься отрываться на концерте музыканта и телеведущего, на программе которого выросли многие. Научпопа не будет, зато гаражного рока — с достатком. Песни для любого поколения, для тех, кто хоть как-то следит за отечественной музыкой и фанатеет от гитарных риффов.
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