Александр Пушной — это про гитары и звук, про музыкальный вкус, юмор и бесспорный талант. Рубрика «эээксперименты!», или готовься отрываться на концерте музыканта и телеведущего, на программе которого выросли многие. Научпопа не будет, зато гаражного рока — с достатком. Песни для любого поколения, для тех, кто хоть как-то следит за отечественной музыкой и фанатеет от гитарных риффов.