ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Античные чудовища в мифах и искусстве

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Страхи окружали человека всегда. Когда-то они начинались сразу за порогом его жилища, где его могла в любой момент поджидать смертельная опасность. Они нашли своё отражение в образах чудовищ, которые в изобилии встречаются в греческой мифологии. Фантазия греков родила монстров, у которых к их человеческому или звериному облику добавлены дополнительные детали, делающие их внешний вид особенно ужасным. Морякам, плывущим по бурному морю, угрожали морской дракон Кетос и ужасная Сцилла. В сухопутных путешествиях путь им преграждали таинственный Сфинкс и могучие грифоны. Глубины леса были полны хитрых кентавров, а козлоногий бог Пан мог изгнать из своих владений, внушив человеку панический ужас. Принадлежащие богам сокровища и священные места охраняли гигантские драконы. В закоулках чужих городов затаился страшный Минотавр. Рвущийся из-под земли огонь и связанные с ним разрушения порождались чудовищной Химерой. Мир мёртвых, воплощавший в себе самый сильный страх человека — неотвратимую смерть, охранял ужасный пёс Цербер. И это только малая часть известных мифологических монстров. Попробуешь заглянуть в глаза античным чудовищам и увидеть, как их побеждают греческие герои. Лектор: Александр Бутягин. Заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, ответственный секретарь Императорской археологической комиссии Эрмитажа, начальник Мирмекийской и Стабианской экспедиций. Преподаватель кафедры археологии Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста