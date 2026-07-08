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Alai Oli
Литейный проспект, 55
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от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Alai Oli возвращаются в культурную столицу с «негромким» концертом. Уже много лет легендарные своим большим стадионным звуком Alai Oli играют уютные «негромкие» зимние концерты. Это те самые концерты где в сетлист часто попадают раритеты, а в этот раз точно будет много музыки с вышедшего летом альбома «C2BY».
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