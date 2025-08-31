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[отменено] Акварель и море: творческое приключение на парусной яхте

Петровская коса, 9

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Завершение:

6900₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Представь: ты рисуешь акварелью прямо в море. Вокруг — парусная яхта, лёгкий ветер, бокал welcome drink в руке и вид на Лахта-центр. А потом — фотографии от профессионального фотографа, которые хочется пересматривать снова и снова. Что тебя ждёт: — 3 часа на парусной яхте среди волн в Финском заливе; — Лёгкие закуски и приветственный напиток; — Профессиональная фотосессия на фоне моря и Лахта-центра; — Акварельный мастер-класс с художником: создашь открытку-скетч; — Тёплая творческая компания и ощущение, что ты в кино. Важно: на море может быть прохладно — захвати ветровку и надень удобную обувь (каблуки запрещены на яхте). Количество мест строго ограничено — яхта не резиновая, но очень красивая :) После покупки билета обязательно напиши организатору. Открытку после мастер-класс можно будет подарить, отправить по почте или оставить себе — как напоминание о том, как красиво ты умеешь жить. Старт с яхт-клуба. Точная локация и все ответы на вопросы по телефону.

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