Представь: ты рисуешь акварелью прямо в море. Вокруг — парусная яхта, лёгкий ветер, бокал welcome drink в руке и вид на Лахта-центр. А потом — фотографии от профессионального фотографа, которые хочется пересматривать снова и снова. Что тебя ждёт: — 3 часа на парусной яхте среди волн в Финском заливе; — Лёгкие закуски и приветственный напиток; — Профессиональная фотосессия на фоне моря и Лахта-центра; — Акварельный мастер-класс с художником: создашь открытку-скетч; — Тёплая творческая компания и ощущение, что ты в кино. Важно: на море может быть прохладно — захвати ветровку и надень удобную обувь (каблуки запрещены на яхте). Количество мест строго ограничено — яхта не резиновая, но очень красивая :) После покупки билета обязательно напиши организатору. Открытку после мастер-класс можно будет подарить, отправить по почте или оставить себе — как напоминание о том, как красиво ты умеешь жить. Старт с яхт-клуба. Точная локация и все ответы на вопросы по телефону.