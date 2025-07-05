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На один субботний вечер превратят живописный двор «Сено» в пространство, где ты сможешь послушать вживую молодых музыкантов и просто насладиться летом в красивом месте. На Акустике выступят: Дикие Цветы In.spyral своими домыслами Антилла Спасский Arifalg
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