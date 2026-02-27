Музыка, которая укроет под кронами вечнозелёных деревьев от повседневной рутины. Каждая новая нота будет проникать в самую глубину, будто прохладная вода родника, утоляющая жажду. Чтобы быть счастливым – слушай сердце. Чтобы сердце говорило – слушай Восьмой сад.