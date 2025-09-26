Акустика 55.57 | 4 Стены
Дом молодёжи «Рекорд», Садовая улица, 55-57
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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Стартует новый сезон проекта «Акустика 55.57» Откроет сезон группа «4 стены» Это современный рок-коллектив, который не боится экспериментировать со звуком и выводит его на новый уровень. Их творчество сочетает в себе элементы альтернативного рока, пост-панка и инди-рока. Приходи знакомиться и слушать музыку, в которой каждый найдёт отражение собственного «я».
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