Акустическое волшебство в Шляпе
Белинского ул. 9
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
В воскресенье в Шляпе: акустическое волшебство от соула и джаза до рока и поп лирики. Готов услышать огненные рифы Limp Bizkit, бунтарские мелодии Oasis, хиты Sting и трогательные баллады Агутина в новом, самобытном звучании? Живые эмоции, знакомые тексты, неожиданные аранжировки — это ностальгия по любимым трекам, переплетённая с магией акустики. Депозитный вход 400р. Вход: donation
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи