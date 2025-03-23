В воскресенье в Шляпе: акустическое волшебство от соула и джаза до рока и поп лирики. Готов услышать огненные рифы Limp Bizkit, бунтарские мелодии Oasis, хиты Sting и трогательные баллады Агутина в новом, самобытном звучании? Живые эмоции, знакомые тексты, неожиданные аранжировки — это ностальгия по любимым трекам, переплетённая с магией акустики. Депозитный вход 400р. Вход: donation