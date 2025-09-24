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Актуальное искусство. Перформанс. Беседа с куратором Art Gallery

Севкабель Порт
лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Локальное искусство — беседы и встречи с художниками и кураторами, рассказывающими о малоизвестных инициативах, проектах и выставках Петербурга. Цикл открывает встреча с Риной Альтовой — художником-перформером, которая занимается аудио-визуальным искусством, организацией перформативных мероприятий. Автор перформансов «Echo», «Istochnik», «Mother», «Колыбельная», создатель театра перформативных искусств not.a.gallary.

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