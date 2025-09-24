Локальное искусство — беседы и встречи с художниками и кураторами, рассказывающими о малоизвестных инициативах, проектах и выставках Петербурга. Цикл открывает встреча с Риной Альтовой — художником-перформером, которая занимается аудио-визуальным искусством, организацией перформативных мероприятий. Автор перформансов «Echo», «Istochnik», «Mother», «Колыбельная», создатель театра перформативных искусств not.a.gallary.