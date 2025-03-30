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Актёрско-неактёрский тренинг #хочуибуду

Владимирский проспект, 17к1, 4-й этаж, офис 430

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Тренинг подойдёт абсолютно каждому человеку, которому необходимо отпустить себя и побыть свободным в своих эмоциях, движениях, мыслях и чувствах — побыть собой! На тренинге ты поймёшь, что выплескивать свои эмоции это не стыдно и даже не страшно! 0% осуждения и 100% полного кайфа от тренинга. Будет хорошо-плохо-отчаянно-задорно-свободно-весело-грустно-трепетно. Сможешь освободимся от всего негатива, от «не хочу и не буду», и наполнишь каждую клетку «хочу и буду»! Аделина Львова и Екатерина Вилейто — дипломированные актрисы драматического театра и кино, в 2023 году выпустились из института (мастерская В. Л. Захарова, актёра Александринского театра). Сейчас активно занимаются профессией и преподавательской деятельностью, они и проведут для тебя тренинг.

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