Ты сможешь ближе познакомиться со своим телом, раскрепоститься и по-хорошему побаловаться. А ещё погрузиться в тёплые детские воспоминания, которые точно придадут сил и вдохновения :) Будет презентация театрального кружка для взрослых «ГРЁЗЫ», идея которого заключается в исполнении мечты о сцене для тех, кто не связан с театром, но очень хочет. Ведущая: Аня Клименкова, дипломированный педагог по речи и актёрскому мастерству с 15-летним сценическим опытом, режиссер.