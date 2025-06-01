Актёрский тренинг «Родом из детства»
4-я Советская улица, 8. Проход в чёрную арку, дверь справа
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Ты сможешь ближе познакомиться со своим телом, раскрепоститься и по-хорошему побаловаться. А ещё погрузиться в тёплые детские воспоминания, которые точно придадут сил и вдохновения :) Будет презентация театрального кружка для взрослых «ГРЁЗЫ», идея которого заключается в исполнении мечты о сцене для тех, кто не связан с театром, но очень хочет. Ведущая: Аня Клименкова, дипломированный педагог по речи и актёрскому мастерству с 15-летним сценическим опытом, режиссер.
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