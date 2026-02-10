Заключительная встреча в клубной цитадели пройдёт без места для печали. На повестке два живых выступления из Москвы и Казани от Intruder.wav полюбившегося по: «LY TO YEARS» Тимура Птахина. При поддержке друзей и товарищей из дружественных объединений, здесь напомнят о том, что жизнь не делится только на белое и чёрное. Пора переходить к следующему акту богатого будущего.