Акт Л (The Act Of L)
Арсенальная наб., д. 1
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от 1555₽ до 4111₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Заключительная встреча в клубной цитадели пройдёт без места для печали. На повестке два живых выступления из Москвы и Казани от Intruder.wav полюбившегося по: «LY TO YEARS» Тимура Птахина. При поддержке друзей и товарищей из дружественных объединений, здесь напомнят о том, что жизнь не делится только на белое и чёрное. Пора переходить к следующему акту богатого будущего.
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