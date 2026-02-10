ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Акт Л (The Act Of L)

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 1555₽ до 4111₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Заключительная встреча в клубной цитадели пройдёт без места для печали. На повестке два живых выступления из Москвы и Казани от Intruder.wav полюбившегося по: «LY TO YEARS» Тимура Птахина. При поддержке друзей и товарищей из дружественных объединений, здесь напомнят о том, что жизнь не делится только на белое и чёрное. Пора переходить к следующему акту богатого будущего.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста