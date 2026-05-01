Ах, вернисаж! С новым летом!
Литейный проспект, 55
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Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Бар решил не спорить с погодой и превратить открытие двора 1 мая в новогоднюю ночь — Ах, Вернисаж! С новым летом! Вместо майских гроз — бенгальские огни и оливье, вместо привычных вечеринок — праздничный бал в лучших традициях «голубого огонька». Доставай самые эффектные наряды, пайетки и мишуру. Будешь танцевать до упаду под бриллианты советской и мировой поп-сцены, а ровно в полночь под бой курантов загадаешь самые смелые желания. Отпразднуй так, будто декабрь уже наступил, а впереди — только бесконечное лето. Kolesnikov Ilevin YesYes xtralovable Tony Lil Pasha Bronx Nikita Buch Litvyak Yampolskaya
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