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Ах, вернисаж! С новым летом!

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Бар решил не спорить с погодой и превратить открытие двора 1 мая в новогоднюю ночь — Ах, Вернисаж! С новым летом! Вместо майских гроз — бенгальские огни и оливье, вместо привычных вечеринок — праздничный бал в лучших традициях «голубого огонька». Доставай самые эффектные наряды, пайетки и мишуру. Будешь танцевать до упаду под бриллианты советской и мировой поп-сцены, а ровно в полночь под бой курантов загадаешь самые смелые желания. Отпразднуй так, будто декабрь уже наступил, а впереди — только бесконечное лето. Kolesnikov Ilevin YesYes xtralovable Tony Lil Pasha Bronx Nikita Buch Litvyak Yampolskaya

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