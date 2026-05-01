Бар решил не спорить с погодой и превратить открытие двора 1 мая в новогоднюю ночь — Ах, Вернисаж! С новым летом! Вместо майских гроз — бенгальские огни и оливье, вместо привычных вечеринок — праздничный бал в лучших традициях «голубого огонька». Доставай самые эффектные наряды, пайетки и мишуру. Будешь танцевать до упаду под бриллианты советской и мировой поп-сцены, а ровно в полночь под бой курантов загадаешь самые смелые желания. Отпразднуй так, будто декабрь уже наступил, а впереди — только бесконечное лето. Kolesnikov Ilevin YesYes xtralovable Tony Lil Pasha Bronx Nikita Buch Litvyak Yampolskaya