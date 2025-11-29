Главная репетиция Нового года в Ю. Это ежемесячный новогодний бал без формальностей: бриллианты советской, европейской и американской поп-классики, щедрые танцы, смех громче тостов и тот самый дух корпоратива, где никто не считает бокалы. Одевайся эффектно, сияй щедро, танцуй так, будто декабрь уже наступил. Бронируй заранее — «Ах, вернисаж» случается каждый месяц, но именно эта ночь должна получиться как генеральная репетиция: чуть странно, очень празднично и абсолютно прекрасно. Старт в 21:00. За пультом: Litvyak / Nick Brown / Buch / Kortez. Эффектные наряды приветствуются. Правила входа: c 22:00 до 3:00 вход платный — 700р. в предпродаже онлайн и на входе и 1000р. парный билет в предпродаже. Для тех, кто хочет встретить полночь за своим местом — билеты за столом с депозитом 6000р на двоих: удобно, красиво и без суеты.