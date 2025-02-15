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AGS + HS — Abnormal Love

Штаб, Россия, Санкт-Петербург, Литейный пр., 53

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ты когда-нибудь задумывался о безусловной любви, которая простирается за пределы времени и пространства? В субботу 15 февраля будет не просто день в календаре, а праздник любви! На 2 танцполах выразят на языке творчества любовь ко всему, что нас окружает: к миру, вселенной и, конечно же, к друг другу ?? В этот вечер ты отправишься в удивительное путешествие эмоций и чувств, ты ощутишь, как любовь обвивает, создавая невидимые нити в едином танце, связывающем наши души! Abnormal Love — часть мозаики общей гармонии, где каждый миг наполнен танцами в едином резонансе. Твоё присутствие влияет. Откройся этому потоку, раскрой сердце и готовься к полету с Higher Society! Line up. —————————— Main dance floor. —————————— Dangelovs. Nedisco. Marcus Caballero. Olga Biryukova. Deep Choice. Aileen. Nadya More. ———————— 2 dance floor. ———————— Cabassa. Rusakov. Oliver Zimer. Timmal. The Bay. Akuma. Vladi World. Dp.

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