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Afterparty от К-loadin’

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

AFTERPARTY объединяет Khh&Kpop и мировые хиты в одну ночь — мощный звук, энергия и атмосфера, от которой невозможно оторваться. Что тебя ждёт: — Jay Park, BTS, BeWhy, ZICO, BIBI и другие иконы жанра – собрали все твои любимые треки в один безумный сет; — Живой танцпол - этой ночью будет жарко; — Фотозоны.

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