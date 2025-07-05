AFTERPARTY объединяет Khh&Kpop и мировые хиты в одну ночь — мощный звук, энергия и атмосфера, от которой невозможно оторваться. Что тебя ждёт: — Jay Park, BTS, BeWhy, ZICO, BIBI и другие иконы жанра – собрали все твои любимые треки в один безумный сет; — Живой танцпол - этой ночью будет жарко; — Фотозоны.