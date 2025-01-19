При 1000 свечей в церкви Яани Кирик состоится большой концерт знаменитых шедевров сэра Карла Дженкинса — одного из самых исполняемых современных композиторов в мире. Его легендарные произведения Palladio и Adiemus представят популярный оркестр и хор Hobby Orchestra. Несмотря на феноменальную славу, Adiemus исполняется очень редко, поскольку организационно крайне сложно собрать воедино такой масштабный состав музыкантов. Погрузись в мир музыки снов! Звуки, которые ты услышишь, перенесут в глубины подсознания, к истокам коллективного бессознательного.