Тебя ждут песни Adele в джазовом звучании: вечер любимой музыки и тёплого света свечей. Под сводами величественной церкви зрители услышат музыку британской певицы, навсегда вошедшей в мировую культуру. Ты услышишь такие хиты как «Rolling in the Deep», «Skyfall», «Someone Like You» в исполнении талантливой певицы — Любови Штарк. Старинный собор с его большим залом, освещённым только мягким светом сотен свечей. Глубина и чувственность звучания рояля и голоса. Только представь трогательность «Love In The Dark» в невероятной акустике главного зала церкви. Закрой глаза и представь: старинный зал, мерцание пламени, и голос, глубокий, как сама Вселенная. «There's a fire starting in my heart». Этот концерт-больше, чем просто вечер музыки. Это возможность окунуться в мир вдохновения и искусства, провести время в красивом месте подарив себе минуты настоящего волшебства.