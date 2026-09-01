ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Адель. Трибьют

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2900₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Анастасия Сазонова & бэнд. Адель — одна из самых узнаваемых певиц современности. Её музыка — это честные эмоции: любовь, расставания, надежда, сила, одиночество. В этот вечер главные хиты Адель исполнит Анастасия Сазонова и её бэнд. Только живой звук, сильный вокал и особая энергетика, которая возникает, когда знакомые песни звучат не из наушников, а прямо со сцены. Прозвучат композиции, которые давно стали частью нашей музыкальной памяти: «Hello», «Someone Like You», «Rolling in the Deep», «Set Fire to the Rain» и другие любимые песни Адель. Исполнители: Анастасия Сазонова — молодая, яркая, артистичная певица, покорившая петербургскую сцену филигранным джазовым вокалом. Большой сценический опыт, профессионализм и широкий вокальный диапазон позволяют артистке исполнять как современные треки зарубежной эстрады, так и знаменитые композиции легенд джаза, соула и R&B.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Radiohead. Симфонический Трибьют при свечах в старинном соборе
Radiohead. Симфонический Трибьют при свечах в старинном соборе

от 1400₽

Несогласие
Несогласие

от 1200₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
c
по

от 3000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста