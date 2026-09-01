Анастасия Сазонова & бэнд. Адель — одна из самых узнаваемых певиц современности. Её музыка — это честные эмоции: любовь, расставания, надежда, сила, одиночество. В этот вечер главные хиты Адель исполнит Анастасия Сазонова и её бэнд. Только живой звук, сильный вокал и особая энергетика, которая возникает, когда знакомые песни звучат не из наушников, а прямо со сцены. Прозвучат композиции, которые давно стали частью нашей музыкальной памяти: «Hello», «Someone Like You», «Rolling in the Deep», «Set Fire to the Rain» и другие любимые песни Адель. Исполнители: Анастасия Сазонова — молодая, яркая, артистичная певица, покорившая петербургскую сцену филигранным джазовым вокалом. Большой сценический опыт, профессионализм и широкий вокальный диапазон позволяют артистке исполнять как современные треки зарубежной эстрады, так и знаменитые композиции легенд джаза, соула и R&B.