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ADDicted!

Action Club
Лиговский просп., 111-113-115В

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

На концерте будет по-настоящему жарко — альтернативный поп-панк от Addicted разорвёт твои шаблоны и создаст новый мир, где правит энергия, юношеский угар и желание жить на полную громкость! Тебя ждёт презентация альбома «Ночь» — уникальная возможность первым услышать новинку, а также большой сет из любимых треков! Приходи и отрывайся с друзьями, не пропусти этот разнос!

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