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Открой для себя гармоничное сочетание вокала и клавиш, создающее уникальное звучание. Андриана Бренч — вокал и Даниил Синицын — клавиши подарят вечер, где музыка дотронется до сердца. В программе вечера ты услышишь вечные и современные хиты, которые заставят твоё сердце биться в такт музыке. От душевных баллад Уитни Хьюстон и Ареты Франклин до энергичных ритмов Стиви Уандера и Джами?рокуай. Каждая песня в программе — это путешествие через десятилетия джаза и соула, где классика встречается с современностью.
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