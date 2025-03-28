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AD Groove

The Hat Bar
Белинского ул. 9

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Открой для себя гармоничное сочетание вокала и клавиш, создающее уникальное звучание. Андриана Бренч — вокал и Даниил Синицын — клавиши подарят вечер, где музыка дотронется до сердца. В программе вечера ты услышишь вечные и современные хиты, которые заставят твоё сердце биться в такт музыке. От душевных баллад Уитни Хьюстон и Ареты Франклин до энергичных ритмов Стиви Уандера и Джами?рокуай. Каждая песня в программе — это путешествие через десятилетия джаза и соула, где классика встречается с современностью.

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