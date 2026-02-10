Acid will never die
улица Рубинштейна, 28Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Новый год — новые свершения, новые цели, новые рейвы. 20 февраля тебе смогут показать всё разнообразие techno. Промо группа AWND совместно с промо TECHNO CONNECTION устроит настоящий угар и рейв. Acid, Acid Techno, Hard Techno, Industrial, Hard Trance — всё это будет греметь всю ночь в стенах бара. Участники: Dima Interstate, Modest, The Rufflex, Nemo Flashback, Acidist, Андрей Sitrus. Не забудь паспорт.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи