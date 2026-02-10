Новый год — новые свершения, новые цели, новые рейвы. 20 февраля тебе смогут показать всё разнообразие techno. Промо группа AWND совместно с промо TECHNO CONNECTION устроит настоящий угар и рейв. Acid, Acid Techno, Hard Techno, Industrial, Hard Trance — всё это будет греметь всю ночь в стенах бара. Участники: Dima Interstate, Modest, The Rufflex, Nemo Flashback, Acidist, Андрей Sitrus. Не забудь паспорт.