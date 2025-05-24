StandUp о современных отношениях, мини-курс по пикапу, концерт, прямой эфир с блогеркой, выставка совриска, комедия-перевертыш — это всё абьюз-кабаре «Дон Хиль Зелёные штаны». Камерный театр Малыщицкого приглашает на спектакль с ядерной смесью жанров и форматов. Сквозь историю XVII века с переодеваниями и любовными многоугольниками в спектакле мерцают откровенные истории про нас и про современные отношения — с созависимостью, объективацией, газлайтингом, полигамией, феминизмом. Идеальный спектакль для свиданий и для похода с лучшей подругой — вспомнить всех бывших, свои самые неловкие фантазии, любимое — пострадать и пожалеть себя, поразмышлять, что есть норма и стереотипы в отношениях и как, стремясь угодить возлюбленным и притворяясь, не потерять себя в бесчисленных масках. Продолжительность спектакля: 3 часа с антрактом.