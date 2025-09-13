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Abyssphere

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Двухчасовой сет-лист, собравший в себе жемчужины репертуара, раскроет перед аудиторией всю палитру музыкальных переживаний Abyssphere. Abyssphere исполняется 20 лет, и чтобы отметить два десятилетия незабываемых мгновений, группа готовит для своих слушателей в Санкт-Петербурге настоящий подарок: большой сольный концерт, наполненный энергетикой, ностальгией и новыми эмоциями. Приходи окунуться в мир, где каждая нота несёт заряд вдохновения, а музыка объединяет сердца. На сцене группа раскроет всю глубину своего творчества, даря эмоциональный всплеск и ощущение причастности к истории.

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