Abyss Fest
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Традиционный Abyss Fest возвращается — мощный метал-фестиваль от группы Abyssphere. В новом сезоне тебя ждут эксклюзивные сеты, специальные гости и фирменная энергетика сцены.
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