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Абстрасенция 2025: Magic temple. 11 лет

Temple of Deer, Арсенальная набережная, 1

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от 1900₽ до 3900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль атмосферной электроники празднует свое 11-летие. Тебя ждут 33 музыкальных проекта, 2 сцены, вечер и ночь в звуковом потоке – от классики до эмбиента, от даунтемпо до глубокого бейса, от кинематографичной электроники до гипнотических ритмов, от нежных мелодий до мощных лайв-импровизаций. Полный лайап: Ishome, Long Arm Vs R. Gadzhimuradov, Woodju feat. ZamutBeats, Podval Capella, Samuke, Nttrl, О чём классика, Snezhik, Moscillate, Solar Bird, Envenn, Numback, Woodmood feat. Angelina K., Lex Gaisler, La Soul, Cultrow, Игорь Адамс, Flamberi x Chilly Holliday, Preston, Malek, Ghostmolly, Sam Nobo, kiyan, Faib, Stayhomie, Omfeel, BLVCK CVRNVGE, K.Numen, SymphoCat, Wojt, Mahlow, Trat, Пётр Термен, SOMA Showcase.

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