Абизьяна Чичи x Shokalsky Revenge х Мотив
Кожевенная линия, 34
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Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Ты слышишь это? Абизьяний рёв всё ближе! Гитарно-шумовое цунами уже идёт с финского залива. Морской северный бриз из сёрф-панка, гаражного рока и шугейза с пьянящим привкусом психоделии унесёт тебя на твои личные бермуды. Старые-новые герои петербургской независимой сцены прибудут в гавань Севкабеля проверить новые «Мачты» на прочность. Смотри не заблудись, морячок. Вечер откроет: Влад Хёрб.
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