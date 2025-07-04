Ты слышишь это? Абизьяний рёв всё ближе! Гитарно-шумовое цунами уже идёт с финского залива. Морской северный бриз из сёрф-панка, гаражного рока и шугейза с пьянящим привкусом психоделии унесёт тебя на твои личные бермуды. Старые-новые герои петербургской независимой сцены прибудут в гавань Севкабеля проверить новые «Мачты» на прочность. Смотри не заблудись, морячок. Вечер откроет: Влад Хёрб.