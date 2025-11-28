А действительно ли «раньше было лучше»?
Аптекарская набережная 6
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция-дискуссия, на которой ты поговоришь о причинах ностальгии и что за ней стоит — реальные воспоминания или искажённое восприятие? Что тебя ждёт: — Разбор психологических механизмов ностальгии и памяти — Обсуждение, что на самом деле меняется с годами в жизни и в обществе — Честный разговор в атмосфере принятия, где каждый может высказывать свои мысли Это пространство, где можно открыто обсудить самые актуальные и наболевшие темы, поделиться мыслями, взглянуть на устаревшие смыслы по-новому, быть принятым и понятым со всеми своими странностями
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