Всё началось с той самой ночи 9 лет назад — первые вечеринки, вкусные коктейли и «пойдёшь в винку?». В эти выходные будут отмечать день рождения виновницы: клуб-шоу Моти оба дня, танцевальное и световое шоу, праздничный приветственный напиток для гостей. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.