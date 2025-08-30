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Вечеринки
Про событие
29 и 30 августа — это не просто дни в календаре — это самые сокровенные вечеринки. Тебя ждут все резиденты клуба, специальные гости, праздничное меню и, конечно же, торт. FC/DC С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) *билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC
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