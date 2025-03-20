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60 лет со дня выхода человека в открытый космос

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц (Библиотека Планетария 1)

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Первый выход в космос был совершён советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. Как это было? Что ожидает человека за бортом космической станции? Какие опасности поджидают нас в таинственных космических просторах? Как устроен скафандр? А, главное, почему так важен выход в открытый космос? На лекции, посвящённой 60-летию выхода человека в открытый космос на все вопросы в деталях ответит Олег Семёнов — фотограф Федерации космонавтики России, специалист по созданию, обработке и использованию изображений.

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