60 лет со дня выхода человека в открытый космос
наб. Обводного канала, 74Ц (Библиотека Планетария 1)
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450₽
Возраст 16+
Про событие
Первый выход в космос был совершён советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. Как это было? Что ожидает человека за бортом космической станции? Какие опасности поджидают нас в таинственных космических просторах? Как устроен скафандр? А, главное, почему так важен выход в открытый космос? На лекции, посвящённой 60-летию выхода человека в открытый космос на все вопросы в деталях ответит Олег Семёнов — фотограф Федерации космонавтики России, специалист по созданию, обработке и использованию изображений.
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