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5opka x Стинт х MellSher

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 8000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Пацаны споют все свои самые знаковые песни для самого дальнего столика. Повеселишься, погрустишь, послэмишься, и всё это на, по-настоящему, большой площадке. Лето бывает раз в году, а такой лайпап ещё реже. Официальный старт продаж 26.05, и это твоя единственная возможность приобрести билеты по минимальной цене.

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