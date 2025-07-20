5opka x Стинт х MellSher
Пироговская набережная, 5/2
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 8000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Пацаны споют все свои самые знаковые песни для самого дальнего столика. Повеселишься, погрустишь, послэмишься, и всё это на, по-настоящему, большой площадке. Лето бывает раз в году, а такой лайпап ещё реже. Официальный старт продаж 26.05, и это твоя единственная возможность приобрести билеты по минимальной цене.
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