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«500 дней лета» (2009). Кинопоказ в саду

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века — посмотришь комедию и мелодраму с Джозефом Гордоном-Левиттом и Зои Дешанель в главных ролях. Для удобного просмотра расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также перед началом показа сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым и лёгкими закусками. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. О фильме: Главная героиня фильма — ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озёр, героиня готова на всё — даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента...

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