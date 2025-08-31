Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века — посмотришь комедию и мелодраму с Джозефом Гордоном-Левиттом и Зои Дешанель в главных ролях. Для удобного просмотра расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также перед началом показа сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым и лёгкими закусками. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. О фильме: Главная героиня фильма — ответственная начальница, которой грозит высылка в Канаду. Ради того, чтобы избежать ссылки в край озёр, героиня готова на всё — даже фиктивно выскочить замуж за своего молодого ассистента...