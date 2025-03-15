Ром — не так прост, как кажется! У него есть множество видов и стилей: от белого до выдержанного в бочках, от базовых вариантов до премиальных. Гладкий и согревающий, с фруктово-ореховым вкусом и яркими нотками дуба. Или сильный и мощный, с тонами выпечки, дыма, кожи и весенних полевых цветов. На мероприятии познакомишься с разными воплощениями рома, его историей и тонкостями производства. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.