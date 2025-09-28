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Закрывай сентябрь вместе с лайвом 4n way, обновлённой верандой от stenosis и золотым составом за диджейскими пультами! Выступают: 4n way, IVANDD, CHMYAVK, Sasha Cooper, Odddi, brique, EDWARD, HELIAH, 4eu3 Жанры: Hip-Hop, Rap Билеты приобретаются на входе.
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