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4N Way

Mirage, Шамшева улица

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Закрывай сентябрь вместе с лайвом 4n way, обновлённой верандой от stenosis и золотым составом за диджейскими пультами! Выступают: 4n way, IVANDD, CHMYAVK, Sasha Cooper, Odddi, brique, EDWARD, HELIAH, 4eu3 Жанры: Hip-Hop, Rap Билеты приобретаются на входе.

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