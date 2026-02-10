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Про событие
2 танцпола. 14 артистов. Живые выступления и винил. Интерактивная зона, чайная и секонд с крутой винтажкой Возможно это будет одна из лучших ночей в твоей жизни Raumskaya vaden rudyk Raw Takes Shakhov Dr.Octavis THEMATIC Head Space Circle Audio Gorilya Blasta Artemjka Akrill dj saphirre
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