Внимание, исследователи звука и пространства! 22 ноября все станут ближе к 3iATLAS — загадочному межзвёздному объекту, вторгшемуся в нашу Солнечную систему. Только в эту ночь Chakra Sound System примет сигнал от 3iATLAS и трансформирует его в звук, свет и танец. Ты не будешь чувствовать землю под ногами — только пульсацию Вселенной, передаваемую прямо на танцпол. В программе: SAMADHI / KIRILL ORANGE / SENX / BUZZA / STARBEAM Жанры: PsyTrance Progressive Full-on.