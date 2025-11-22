ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

3iATLAS

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внимание, исследователи звука и пространства! 22 ноября все станут ближе к 3iATLAS — загадочному межзвёздному объекту, вторгшемуся в нашу Солнечную систему. Только в эту ночь Chakra Sound System примет сигнал от 3iATLAS и трансформирует его в звук, свет и танец. Ты не будешь чувствовать землю под ногами — только пульсацию Вселенной, передаваемую прямо на танцпол. В программе: SAMADHI / KIRILL ORANGE / SENX / BUZZA / STARBEAM Жанры: PsyTrance Progressive Full-on.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Кундалини-йога в Севкабеле
Кундалини-йога в Севкабеле

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста