ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

30 Seconds to Mars tribute

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Любимые хиты культовой группы прозвучат в исполнении группы Cerebra. Они приедут прямиком из Краснодара, чтобы разогнать тучи над северной столицей! Трибьют от Cerebra — это точное попадание в хиты легендарной группы, атмосфера живых выступлений Джареда Лето и пение всем залом.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Brandy Kills
Brandy Kills

от 1300₽

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста