Любимые хиты культовой группы прозвучат в исполнении группы Cerebra. Они приедут прямиком из Краснодара, чтобы разогнать тучи над северной столицей! Трибьют от Cerebra — это точное попадание в хиты легендарной группы, атмосфера живых выступлений Джареда Лето и пение всем залом.