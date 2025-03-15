30 Seconds to Mars tribute
площадь Конституции, 2
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от 700₽ до 8000₽
Возраст 18+
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Про событие
Любимые хиты культовой группы прозвучат в исполнении группы Cerebra. Они приедут прямиком из Краснодара, чтобы разогнать тучи над северной столицей! Трибьют от Cerebra — это точное попадание в хиты легендарной группы, атмосфера живых выступлений Джареда Лето и пение всем залом.
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