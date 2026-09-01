3 года лейблу «Симметрия» | Шоукейс #1
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
25 Сентября Лейбл «Симметрия», созданный Стереополиной, Отмечает 3 года и проводит первый шоукейс. Лайнап: Блумерс Ranadi / Ранади Люсинда Сеййес Чужие Окна Стереополина
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