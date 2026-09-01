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3 года лейблу «Симметрия» | Шоукейс #1

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

25 Сентября Лейбл «Симметрия», созданный Стереополиной, Отмечает 3 года и проводит первый шоукейс. Лайнап: Блумерс Ranadi / Ранади Люсинда Сеййес Чужие Окна Стереополина

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