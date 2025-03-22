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2к17 show
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 890₽ до 1490₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Окунись в эстетику 2017 года, ведь эта вечеринка даст возможность повернуть время вспять (но только на один вечер)! Ответственный за вайб — p1trushka.
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