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2к17 show

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 890₽ до 1490₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Окунись в эстетику 2017 года, ведь эта вечеринка даст возможность повернуть время вспять (но только на один вечер)! Ответственный за вайб — p1trushka.

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