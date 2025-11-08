ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

2К17 Day_2

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2550₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

«Я бы трубку курил, если был моряком!» Стирай пыль с календарей, потому что 7 ноября отматываешь время назад. Заряжаешь телефоны - впереди легендарная ночная вечеринка, которая вернет тебя в самый громкий и беззаботный 2017 год. Вспомни как залипал в Snapchat’s с масками-единорогами, плёл браслеты из резиночек, танцевал под «Despacito» и слушал «Розовое вино» на повторе? P.S. не забудь взять с собой power bank - в 2017-м заряд телефона заканчивался всегда в самый неподходящий момент!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Кундалини-йога в Севкабеле
Кундалини-йога в Севкабеле

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста