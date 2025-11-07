«Я бы трубку курил, если был моряком!» Стирай пыль с календарей, потому что 7 ноября отматываешь время назад. Заряжаешь телефоны - впереди легендарная ночная вечеринка, которая вернет тебя в самый громкий и беззаботный 2017 год. Вспомни как залипал в Snapchat’s с масками-единорогами, плёл браслеты из резиночек, танцевал под «Despacito» и слушал «Розовое вино» на повторе? P.S. не забудь взять с собой power bank - в 2017-м заряд телефона заканчивался всегда в самый неподходящий момент!