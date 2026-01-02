2Deepdnb Новогодний
улица Некрасова, 3-5
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка любимых dnb хитов разных лет. Это стало уже доброй традицией играть в январе что-то привычное и родное, как оливье на столе или советские фильмы на экране. Раз или два в году тут сдувают пыль с любимых пластиночек и танцуют под проверенные хиты. Тебя ждут подборки от: — Zemine — X-Cam — Zhar — Levchonok — Jepp — Corsair FC/DC
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