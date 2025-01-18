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2DeepDnb

Чиз Визард
Гороховая улица, 41

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

2DEEP DNB - это серии liquid funk вечеринок из Санкт-Петербурга, где играют душевный drum & bass с пластинок в дружеской атмосфере. В этот вечер прозвучат любимые dnb хиты разных лет. В лайнапе диджеи: X-Cam / Zhar / Lotus / LEVCHONOK Бронь столов: +7 (911) 215-13-12

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