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Female Warrior

Средняя аллея

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Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Каждый участник уйдёт с портфолио наполненным глубиной, художественными кадрами и вдохновением. Лучшие работы будут отправлять в журналы и медиа. Rosebud.core. Воплощают съёмки с концепцией и высоким уровнем визуала. Теперь они хотят делиться этим опытом с тобой. Первый воркшоп rosebud.core. — воркшоп посвящён женской силе с отражением различных архетипов (Жрица, Воин, Мудрая..). Эстетика мягкой силы, белых тканей, сияющих мечей и castle core Что будет? — готовый концептуальный проект в портфолио — 4 модели разных архетипов — визажисты и hair стилист — курирующий фотограф для тебя + backstage — атмосферная локация в историческом районе Петербурга — полная стилизация, реквизит и визуальная концепция от rosebud.core: мечи, мягкие ткани, свет, техника и пр. — время съёмки: 2 часа (общая работа + индивидуальное время)  Запись через ТГ

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